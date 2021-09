Yvonne Catterfeld (41) und Oliver Wnuk (45) feiern Jubiläum! Zwar ist die Beziehung der beiden kein Geheimnis, doch ihr Privatleben ist der Sängerin und dem Schauspieler heilig. Nur äußerst selten zeigen sich die Turteltauben gemeinsam im Netz, geschweige denn ihren gemeinsamen Nachwuchs. Schon kurz nach der Geburt hatte die Musikerin betont, das Gesicht ihres Sohnes nicht in der Öffentlichkeit zeigen zu wollen. Zu besonderen Anlässen gewähren die beiden aber doch einen kleinen Einblick in ihr Leben: Zum 14. Jahrestag teilte Oliver nun ein süßes Pärchenfoto und eine niedliche Liebeserklärung!

Via Instagram postete der 45-Jährige den Schnappschuss mit Seltenheitswert. Darauf sind er und Yvonne während eines Trips an die Küste zu sehen. "Vor 14 Jahren spazierte diese nicht durch Worte zu beschreibende Frau in mein Leben und heute gehen wir immer noch, unseren Sohn an der Hand, verbunden und lächelnd den Weg entlang", schrieb der Stromberg-Star zu dem Foto und bedankte sich bei seiner "Lebensverschönerin" für die gemeinsame Zeit.

Neben zahlreichen Followern feiern auch ihre Kollegen das Liebesglück – unter ihnen Yvonnes Ex Wayne Carpendale (44). "Alles Gute, euch Turtelhasen", kommentierte der Schauspieler. Er und die Künstlerin waren von 2004 bis 2007 liiert. Noch im Jahr der Trennung verliebte sich die The Voice of Germany-Jurorin in ihren Oliver – und Wayne in die Moderatorin Annemarie Carpendale (43).

Getty Images Yvonne Catterfeld und Oliver Wnuk bei der Lola-Verleihung 2017

Instagram / yvonne_catterfeld_offiziell Yvonne Catterfeld und Oliver Wnuk

Instagram / annie_carpendale Wayne und Annemarie Carpendale

