Pierce Brosnan (68) ist hin und weg von seiner Frau! An einem Strand in Mexiko begann die Liebesgeschichte des Schauspielers und seiner heutigen Gattin Keely Shaye Smith (58). Dort begegneten sie sich im April 1994. Acht Jahre darauf läuteten bereits die Hochzeitsglocken. Selbst 20 Ehejahre und zwei Söhne später sind der Hollywoodstar und die Journalistin noch verliebt wie am ersten Tag. Zu Keelys Geburtstag schrieb Pierce nun süße Zeilen.

Am 25. September feierte die zweifache Mutter ihren Ehrentag. Zu diesem Anlass teilte der einstige James Bond-Darsteller einen Schnappschuss des Geburtstagskindes via Instagram. "Meine wunderschöne, knackige, geliebte Keely bei ihrer 58. Reise um die Sonne", schwärmte Pierce von der Frau an seiner Seite. Offenbar hat das Paar einen herrlichen gemeinsamen Tag verbracht: "Nach dem Schwimmen, beim Kokosnusswasser abgießen. Es war der glücklichste aller Geburtstage!"

Bei den Brosnans scheint derzeit ordentlich gefeiert zu werden. Erst vor wenigen Wochen hatten die Turteltauben ihren 20. Hochzeitstag. Auch zu diesem Anlass teilte der Darsteller einen niedlichen Post und schrieb: "Alles Gute zum Jahrestag, meine liebe Keely. Meine Liebe wächst für immer mit dir."

Getty Images Paris, Keely Shaye, Pierce und Dylan Brosnan bei den Golden Globes im Januar 2020

Getty Images Keely Shaye und Pierce Brosnan bei der "Mamma Mia! 2"-Premiere in London im Juli 2018

Getty Images Keely Shaye Smith und Pierce Brosnan im Januar 2020 in Beverly Hills

