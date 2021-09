Was läuft zwischen den beiden? Seit Monaten kocht die Gerüchteküche über die zwei ehemaligen Let's Dance-Kontrahenten Valentina Pahde (26) und Rúrik Gíslason (33). Zuletzt wurden die Schauspielerin und der Ex-Kicker gemeinsam in Berlin entdeckt – beim Knutschen! Zurzeit verweilt die Blondine in Kopenhagen und scheint auch dort nicht alleine unterwegs zu sein: Denn eine Userin will sie zusammen mit Rúrik gesehen haben!

Auf Instagram teilte Valentina jetzt ein Foto, das sie in einer schwarzen Lederjacke hinter einem Blumenbeet zeigt. Die Augen leicht geschlossen liegt ein seliges Lächeln auf den Lippen des GZSZ-Stars. Könnte der Grund dafür etwa die Begleitung der 26-Jährigen sein? "Haben dich und Rúrik gestern in Kopenhagen gesehen! Ihr seht zusammen so toll aus", schrieb eine Nutzerin unter den Beitrag. Auch ein anderer User gab an, die einstigen Tanzshow-Kandidaten gemeinsam gesehen zu haben.

Auf den Madlwiesen in Berlin umging Valentina kürzlich die Spekulationen um ihren Beziehungsstatus: Denn durch eine Dirndlschleife auf der rechten oder linken Seite signalisiert man traditionell eigentlich, ob man single oder vergeben ist! Die Beauty trug ihre Schleife jedoch mittig.

privat Valentina Pahde und Rúrik Gíslason im September 2021 in Berlin

Instagram / valentinapahde Valentina Pahde im September 2021

Getty Images Rúrik Gislason, Renata Lusin, Valentina Pahde and Valentin Lusin bei Let's Dance

