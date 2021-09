Herzogin Kate (39) hat am Mittwochabend alle Blicke auf sich gezogen! Gemeinsam mit ihrem Gatten Prinz William (39), ihrem Schwiegervater Prinz Charles (72) und dessen Gattin Herzogin Camilla (74) vertrat die Schönheit die britische Königsfamilie auf der Weltpremiere vom neuen Bond-Film "Keine Zeit zu sterben". Zu diesem Anlass warfen die Royals sich richtig in Schale – vor allem die Herzogin von Cambridge war in ihrem goldenen Abendkleid eine Erscheinung. Doch Kates Outfit war nicht nur wunderschön anzusehen, sondern vermutlich auch eine süße Hommage an Williams verstorbene Mutter Prinzessin Diana (✝36)...

Langjährige Royal-Fans erinnern sich vielleicht noch an diesen Auftritt: Im Juli 1985 besuchte Diana die Premiere des Bond-Streifens "Im Angesicht des Todes" mit John Glen in der Rolle des 007. Auch dieses Event fand damals in London statt, wenn auch nicht in der Albert Hall, sondern im kultigen Empire-Kino auf dem Leicester Square. Diana trug damals eine zauberhafte gold-metallic Robe mit langen Ärmeln, die ihr bis zu den Knöcheln reichte.

Kates neues Kleid besteht zwar aus einem anderen Stoff, ist mit Pailletten besetzt und auch anders geschnitten – aber die Ähnlichkeit lässt sich dennoch nicht von der Hand weisen! Auch der sehr ähnliche Anlass spricht dafür, dass Williams Gattin einmal mehr dessen verstorbener Mutter gedenken wollte. Welches der beiden Kleider gefällt euch besser? Stimmt ab!

ActionPress Prinzessin Diana in Australien im April 1983

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate bei der Weltpremiere von "No Time To Die"

Getty Images Herzogin Kate und Daniel Craig bei der Weltpremiere von "No Time To Die"

Getty Images Herzogin Kate, Prinz William, Herzogin Camilla und Prinz Charles bei der Weltpremiere von "No Time T

Getty Images Herzogin Kate bei der Weltpremiere von "No Time to Die"

