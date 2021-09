Britney Spears (39) hat es endlich geschafft! Monatelang kämpfte die Pop-Prinzessin gegen ihren Vater Jamie Spears (69) vor Gericht. Insgesamt 13 Jahre lang agierte der Unternehmer als ihr Vormund – bis am vergangenen Donnerstag offiziell bekannt gegeben wurde, dass er diesen Posten abgeben muss. Nach der Verkündung gratulierten der Musikerin zahlreiche Fans und Promis im Netz. Doch was machte Britney selbst nach ihrem Triumph? Sie feierte das Urteil mit ihrer ersten Flugstunde!

Auf ihrem Instagram-Account postete die gebürtige US-Amerikanerin ein paar Clips, auf denen sie in einer Propellermaschine zu sehen ist. Total konzentriert blickt Britney dabei aufs Armaturenbrett. "Ich bin gerade auf Wolke neun. Das erste Mal ein Flugzeug fliegen", notierte sie unter dem Posting und fügte an: "Puh, hatte ich Angst!" Trotzdem habe sie den Flieger letztendlich wieder sicher zur Landung gebracht. Es scheint also, als würde die Sängerin ihre neu gewonnene Freiheit bereits in vollen Zügen genießen.

Auch ihr Verlobter Sam Asghari (27) freute sich auf seinem Instagram-Account für die "If U Seek Amy"-Interpretin. Er veröffentlichte einen Schnappschuss von einem Löwenkopf und drückte darunter seine Begeisterung aus. "Sie hat das geschafft! Ihre Fans werden aus gutem Grund 'Die Armee' genannt", jubelte der 27-Jährige.

Anzeige

X 17, INC. / ActionPress Jamie und Britney Spears, 2009

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears im September 2021

Anzeige

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de