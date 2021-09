Nach dem Ende der queeren Datingshow Princess Charming gingen die Singles noch so richtig auf Tuchfühlung! Schon kurz nach dem Finale der Kuppelshow kam ans Licht, dass Elsa und Gea nach den Dreharbeiten auf Kreta Sex hatten – aber das ist noch lange nicht alles: Elsa hatte sogar einen Vierer mit Gea, Kati und einer Unbekannten! Im Promiflash-Interview sprach die Berlinerin jetzt über das sexuelle Abenteuer...

"Tatsächlich hatte ich an dem Tag ein Date und war mit den beiden Kaffee trinken", berichtete Elsa gegenüber Promiflash und rief sich in Erinnerung: "Dann meinten sie so, sie wollen mitkommen." Gea und Kati haben die "Princess Charming"-Zweitplatzierte dann kurzerhand zu ihrem Rendezvous mit einer unbekannten Frau begleitet – und das entwickelte sich zu einem aufregenden Vierer. "Es war heiß, es war eine Mega-Nacht", schwärmte die Influencerin.

Allerdings trenne Elsa romantische Gefühle und sexuellen Spaß in solchen Momenten. "Das waren keine Gefühle. Das hat uns allen einfach Spaß gemacht", stellte sie nämlich klar und merkte an: "Am nächsten Tag wussten wir, was wir Geiles geschaffen haben in dieser Nacht, aber es war danach einfach wieder freundschaftlich."

Anzeige

Instagram / elsalouise.w Elsa im Juni 2021 in Berlin

Anzeige

TVNOW Elsa und Gea bei "Princess Charming"

Anzeige

Instagram / elsalouise.w Elsa im Mai 2021 in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de