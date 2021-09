Am vergangenen Montag war es endlich so weit: Robin und Isabell wurden zum Siegerpärchen der aktuellen Love Island-Staffel gekürt – und konnten das Preisgeld von 50.000 Euro abstauben. Doch wie geht es mit dem Bürokaufmann und der ehemaligen Germany's next Topmodel-Kandidatin nach ihrem Triumph nun weiter? Mit Promiflash sprachen die beiden jetzt über ihre Gefühle nach dem Finale und über ihre gemeinsamen Zukunftspläne...

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de