Stacey Solomon (31) fiebert der Geburt ihres vierten Kindes entgegen! Seit Juni ist es offiziell: Die Sängerin und ihr Mann Joe Swash erwarten erneut Nachwuchs. Nach drei gemeinsamen Jungs dürfen sich die beiden jetzt auch erstmals über ein Töchterchen freuen. Der kleinen Maus scheint es in Mamas Bauch aber richtig gut zu gefallen – und das, obwohl sie längst auf der Welt sein sollte. Darüber ist selbst Stacey überrascht, wie sie ihren Fans nun im Netz mitteilte!

In ihrer Instagram-Story meldete sich Stacey zur Verwunderung ihrer Community noch immer nicht aus dem Krankenhaus – im Gegenteil: Die schwangere Schönheit verweilt weiterhin zu Hause. "Ich kann nicht glauben, dass ich immer noch schwanger bin, ich dachte wirklich, ich hätte sie jetzt", verriet Stacey. Sie scherzte sogar schon, ob sie ihre Tochter wohl bald aus dem Geburtskanal rausschieben muss, oder ob sich die Prinzessin selbst auf den Weg mache.

Trotz aller Umstände möchte Stacey die letzten Tage und Stunden ihrer Schwangerschaft in vollen Zügen genießen – und das auch aus einem bestimmten Grund: "Ich weiß, dass ich es nicht wieder haben werde!" Denn nach Baby Nummer vier scheint bei Stacey und ihrem Liebsten die Familienplanung abgeschlossen zu sein. Bleibt also abzuwarten, wann die 31-Jährige ihr Nesthäkchen in den Armen halten darf.

Anzeige

Instagram / staceysolomon Sängerin Stacey Solomon

Anzeige

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon im September 2021

Anzeige

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon im Juni 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de