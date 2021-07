Bekommt Stacey Solomon (31) nun ihren fünften Sohn? Erst vor wenigen Tagen verkündete die ehemalige X Factor-Kandidatin diese süße Neuigkeit: Die Sängerin und ihr Mann Joe Swash erwarten ein Kind. Die beiden haben schon Sohnemann Rex. Stacey brachte noch zwei Jungs mit in die Beziehung – Joe noch einen Weiteren. Nun verriet Stacey, ob sich ihre Rasselbande über noch ein männliches Mitglied freuen kann.

Auf Instagram machte die Musikerin eine besonders süße Gender-Reveal-Ankündigung. Ihre vier Jungs sitzen auf einem Foto zusammen und halten dabei eine Tafel in der Hand, auf der steht: "Was in aller Welt ist eine Schwester?" Somit sollte klar sein: Stacey bekommt endlich weibliche Unterstützung in ihrer bald siebenköpfigen Familie. Sie und ihr Partner freuen sich auf eine kleine Tochter.

Auf einem weiteren Schnappschuss verdeutlicht Stacey das nochmal in Form eines rosafarbenen Outfits und gleichfarbigen Luftballons. "Babygirl! Ich kann nicht glauben, dass ich das schreibe…", kommentierte sie das Bild. Außerdem schwärmte die werdende Mama in den höchsten Tönen über ihr Sprösslinge: "Ihr seid die besten großen Brüder, die man sich wünschen kann, und eure kleine Schwester ist das glücklichste Mädchen der Welt, euch alle an ihrer Seite zu haben."

Instagram / staceysolomon Stacey Solomons Söhne

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon mit einem ihrer Söhne

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon mit ihrem Partner Joe

