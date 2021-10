Anna Maria Damm (25) trägt nun eine Erinnerung an ihren Vater unter der Haut. Im August gaben die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin und ihre Schwester Katharina Damm bekannt, dass ihr Papa den Kampf gegen Krebs verloren hat. Damit umzugehen war für sie alles andere als leicht. Anna betonte, dass sie dankbar für jede Erinnerung mit ihm sei. Nun ließ sie sich in Gedenken an ihren Vater ein Tattoo stechen.

In ihrer Instagram-Story teilte die 25-Jährige mehrere Eindrücke von ihrem Termin beim Tätowierer, zu dem sie unter anderem ihre Schwester Katharina begleitet hatte. Ein paar Stunden später zeigte sie ihren Fans dann das Endergebnis. Die YouTuberin hat sich die Unterschrift ihres verstorbenen Vaters sowie die Worte "Musik ist meine erste Liebe und wird auch meine letzte sein" unter der Haut verewigen lassen. "Das Zitat hat er uns letztes Jahr geschrieben und stammt aus einem Song", erklärte Anna Maria dazu. Ihr Vater hatte eine große Leidenschaft für Musik.

Auch Katharina ließ sich ein Tattoo stechen, um an ihren Vater zu erinnern. Sie wählte einen menschlichen Oberkörper als Motiv, aus dessen Kopf Disteln wachsen. "Die Disteln stehen für unseren Vater. Er hat sich damals so sehr gefreut, dass bei ihm auf dem Balkon etwas blüht. Für viele war es Unkraut, aber er fand sie richtig faszinierend und schön", erläuterte sie die Bedeutung.

