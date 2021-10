Worauf dürfen die Fans sich freuen? Daniel Fehlows (46) GZSZ-Rolle Leon wird bald eine eigene Serie bekommen. Im Spin-Off "Leon – Glaub nicht alles, was du siehst" wird seine Figur ganz im Mittelpunkt stehen. Natürlich wird der Daily-Star in der neuen Produktion von bekannten Gesichtern begleitet – aber wer wird mit von der Partie sein? Neben Daniel sind auch Susan Sideropoulos (40), Frederic Heidorn und Kathrin Osterode (38) zu sehen.

Die Dreharbeiten für die neue Serie laufen seit dem 13. September, wie RTL mitteilte. Spielen wird der Plot allerdings nicht in Berlin, sondern an der Ostsee, wo Leons Sohn Oskar schon häufiger Surf-Camps besucht hat. Frederic wird in die Rolle des passionierten Surflehrers Conny Hartenstein schlüpfen, während Susan und Kathrin beste Freundinnen spielen. "Die ersten Drehtage mit Susan waren superschön. Schon davor haben wir festgestellt, dass wir die Sympathie unserer Rollen füreinander gar nicht erspielen müssen," freute sich die Berlinerin.

Daniels Serien-Nachfolger ist nicht das erste GZSZ-Spin-Off: Mit Valentina Pahde (26) und Timur Ülker (32) haben auch zwei von seinen Kollegen ihre eigenen Shows bekommen. Besonders freuen wird die Fans wohl die Rückkehr von Susan, die über 10 Jahre nach ihrem Serien-Aus wieder mit Daniel drehen wird.

Anzeige

TVNow / Florian Reick Susan Sideropoulos und Daniel Fehlow bei "Leon – Glaub nicht alles, was du siehst"

Anzeige

Instagram / freddyjaxxn Schauspieler Frederic Heidorn

Anzeige

ActionPress/ Georg Wenzel Susan Sideropoulos, 2020 bei der Premiere von "Magic Mike Live"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de