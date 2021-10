Toppt Selma Blair (49) mit ihrem Auftritt an diesem Abend alles? Am vergangenen Samstag gab es in Los Angeles einen richtigen Starauflauf – der Grund: Im The Academy Museum of Motion Pictures fand die Eröffnungsgala statt. Auch die Schauspielerin hatte die Einladung für das Event nicht ausgeschlagen und sich in ein umwerfendes Outfit geworfen. Gleichzeitig präsentierte Selma bei dieser Gelegenheit ihre neue Frisur!

Die US-Amerikanerin zog auf der Veranstaltung alle Kameralinsen auf sich. Die "Eiskalte Engel"-Darstellerin trug eine weite schwarze Hose und ein bodenlanges transparentes Oberteil. Für ihren Gang über den roten Teppich nahm die an Multipler Sklerose Erkrankte wie auch bei vergangenen Auftritten einen Gehstock zu Hilfe. Absoluter Blickfang war Selmas neue Frisur: Statt ihrer dunklen Haare begeisterte sie mit weißblondem Haupt.

Neben Selma standen zwei weitere Promis im Fokus: Kaia Gerber (20) und Jacob Elordi (24) gaben ihr Pärchendebüt auf dem Red Carpet! Ein Fotograf knipste sogar den süßen Moment, als sich das Paar ganz verliebte Blicke zuwarf. Erste Gerüchte um die beiden hatte es bereits vor einem Jahr gegeben, im vergangenen Juni machte das Model seine Liebe zu dem Schauspieler schließlich im Netz öffentlich.

Getty Images Selma Blair bei der Gala im The Academy Museum of Motion Pictures

Instagram / selmablair Selma Blair beim Friseur

MEGA Kaia Gerber und Jacob Elordi bei der Eröffnung des Academy Museum of Motion Pictures

