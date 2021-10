Katie Price (43) lebt zurzeit abgeschottet von der Außenwelt. Das Model verursachte am Dienstag einen Verkehrsunfall. Einen Tag später bekannte sie sich vor Gericht schuldig, ohne Fahrerlaubnis, ohne Haftpflichtversicherung und unter Alkohol- und Drogeneinfluss gefahren zu sein. Bevor der Prozess im Dezember fortgesetzt wird, musste die fünffache Mutter jetzt erst mal eine Therapie in einer Entzugsklinik anfangen. Dort darf Katie zunächst keinerlei Kontakt zu ihrer Familie und ihren Freunden haben.

Das berichteten Insider gegenüber MailOnline. Demnach haben Katies Freunde versucht, die 43-Jährige zu erreichen – allerdings vergeblich. Angeblich darf Katie lediglich ihre fünf Kinder kontaktieren. Wie The Sun berichtet, ist es in der Einrichtung, in der Katie derzeit behandelt wird, üblich, dass alle Patienten in den ersten sieben Tagen ihre Handys abgeben. Danach dürfen die Telefone nur am Abend benutzt werden. Laptops, Tablets und PCs sind demnach während des gesamten Aufenthalts tabu.

Es ist nicht das erste Mal, dass Katie gegen ihre Sucht kämpft. Nach ihrem letzten Entzug wollte sie ihrer Familie und ihren Freunden mit regelmäßigen Drogentests beweisen, dass sie weiterhin clean ist, wie sie selbst Anfang des Jahres in einem Interview verriet. Das alles soll sich laut einem weiteren Insider aber geändert haben, nachdem Katie vor einigen Monaten mit ihren Make-up-Kursen auf Tour gegangen ist. "Dann ist alles aus den Fugen geraten. Ihre Familie und Freunde waren am Boden zerstört, weil sie sich so gut gemacht hatte", erklärte die Quelle.

Getty Images Katie Price in Northampton, 2018

Instagram / katieprice Katie Price, britische TV-Persönlichkeit

Instagram / katieprice Katie Price, TV-Bekanntheit

