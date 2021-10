Aaron Carter (33) scheint sich unglaublich auf sein Baby zu freuen. Im April überraschte der Skandal-Sänger mit den süßen News, dass seine Partnerin Melanie Martin und er ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Obwohl die Beziehung der zwei Turteltauben nicht immer einfach war, gaben sie im Juni 2020 sogar ihre Verlobung bekannt und könnten mittlerweile nicht glücklicher sein. Jetzt veröffentlichte Aaron ein besonderes Ultraschallbild seines Sohnes.

Auf seinem Instagram-Account postete der Blondschopf nun die neue Aufnahme seines Kindes, die das Ungeborene in 3-D-Optik zeigt. "Mein kleiner Junge" und "mein Engel" notierte er dazu. Zuletzt hatte der Musiker im Mai Ultraschallbilder mit seinen Fans geteilt. Anschließend gab Nick Carters (41) jüngerer Bruder womöglich sogar den Namen seines Sohnes bekannt, denn Aaron schrieb: "Prinz Lyric Carter, ich liebe dich, Baby. Danke, dass du mir eine wunderbare Familie schenkst". Ob der Knirps schon auf der Welt ist und ob er wirklich diesen Namen trägt, ist bisher leider nicht bekannt. Der offizielle Entbindungstermin ist eigentlich erst für November angedacht.

Im März dieses Jahres hatten erstmals Gerüchte die Runde gemacht, dass das Paar gemeinsamen Nachwuchs erwarte, nachdem der "I'm All About You"-Interpret einen positiven Schwangerschaftstest geteilt hatte. Circa einen Monat später hatte Aaron die freudige Nachricht offiziell bestätigt. "Ich hätte nie gedacht, dass es jemals passieren wird. Es ist verrückt. Ich muss jetzt unsere Zukunft planen", erzählte er damals in einem Interview mit red!.

Instagram / aaroncarter Ultraschallbild von Aaron Carters Sohn

Instagram / aaroncarter Melanie Martin und Aaron Carter im März 2021

Instagram / aaroncarter Melanie Martin und Aaron Carter im Februar 2021

