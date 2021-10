Die Tiger King-Fans bekommen endlich Nachschub! Im vergangenen Jahr wurde die Netflix-Doku rund um den Privatzoobesitzer Joe Exotic (58) und seine Erzfeindin Carole Baskin (60) ein Riesenhit. Seither wird fleißig spekuliert, ob es eine Fortsetzung der Dokuserie geben wird. Nun wurde endlich bestätigt: "Tiger King 2" steht tatsächlich in den Startlöchern – und Netflix liefert den Fans sogar schon einen kleinen Einblick in die neue Staffel.

Die Nachricht von der Fortsetzung gab der Streaming-Riese vor wenigen Tagen auf Twitter bekannt. Demnach werden die neuen Folgen der Krimidoku bereits in diesem Jahr erscheinen – wann genau ist allerdings noch unklar. Die Macher versprechen in dem Tweet "genauso viel Chaos und Wahnsinn wie in Staffel eins." Außerdem veröffentlichte Netflix einen kurzen Teaser für mehrere ihrer kommenden True-Crime-Dokus, in dem die Zuschauer unter anderem schon einen Mini-Blick auf die neue Staffel "Tiger King" werfen können. Darin sieht man zum Beispiel, wie Carole durch einen Flur läuft und Joe – der zurzeit eine Gefängnisstrafe absitzt – vom Knast aus telefoniert.

Worum es in den neuen Folgen ganz genau geht, ist zwar noch nicht klar, viele Fans sind aber offenbar schon jetzt total aus dem Häuschen. "'Tiger King 2'. Oh mein Gott, ja. Her damit!", lautete bloß einer von vielen Kommentaren. Freut ihr euch auf die "Tiger King"-Fortsetzung? Stimmt ab!

Netflix Carole Baskin in der Netflix-Serie "Tiger King"

MEGA Joe Exotic im Santa Rosa County Gefängnis, 2018

Instagram / joe_exotic Joe Exotic mit einem weißen Tiger

