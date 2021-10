Bereits vor zehn Jahren sprach Helene Fischer (37) über ihre Familienplanung – jetzt machen Gerüchte über eine Schwangerschaft der Sängerin die Runde: Die "Atemlos durch die Nacht"-Interpretin soll ihr erstes Kind erwarten – angeblich ist die Blondine bereits im vierten Monat schwanger. Offenbar würde ein Baby zum jetzigen Zeitpunkt gut in das Leben der Musikerin passen – zumindest konnte sich Helene 2011 gut vorstellen, im Jahr 2021 Mutter zu werden!

2011 hatte Helene im Interview mit RTL über ihr Leben in zehn Jahren gesprochen. "2021 müsste ich mich dann auch so langsam mal ein bisschen zur Ruhe setzen. [...] Das Wichtigste wäre für mich wirklich, eine kleine Familie zu haben", hatte das Stimmwunder damals betont. Ob es nun tatsächlich so weit ist, bleibt jedoch noch unklar – bislang äußerte sich die 37-Jährige noch nicht zu den Spekulationen.

Einem Bild-Insider zufolge sollen sich Helene und ihr Partner Thomas Seitel sehr auf das Baby freuen. "Dieses Baby ist ein absolutes Wunschkind. Für Helene und Thomas ist es die Krönung ihrer großen Liebe.", glaubt er zu wissen.

