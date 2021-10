Na, wenn seinen Fans da mal nicht ganz heiß wird! Lenny Kravitz (57) ist seit Jahrzehnten ein erfolgreicher Sänger. Neben seiner Musik ist der Ex-Mann von Lisa Bonet (53) aber auch ein richtiger Frauenschwarm. Nur zu gern stellt der Musiker seinen durchtrainierten Körper im Netz zur Schau – doch jetzt legt er noch eine Schippe drauf und überrascht mit einem krassen Sixpack: Lenny präsentiert ganz stolz seine gestählten Bauchmuskeln!

Via Instagram teilt der 57-Jährige ein paar Schnappschüsse von sich, die es wirklich in sich haben. In einem aufgeknöpften Leo-Hemd posiert der "Fly Away"-Interpret in seiner Küche beim Kaffeekochen. Dabei stellt er vor allem seine krassen Muskeln zur Schau – und sowohl die Fans als auch seine Promi-Kollegen flippen bei diesen Bildern völlig aus. "Gütiger Gott! Was isst du oder was ist im Wasser oder in den Genen? Das ist nicht natürlich. Trainierst du den ganzen Tag nur deine Bauchmuskeln?", fragt sich Channing Tatum (41). Aber auch Dwayne "The Rock" Johnson (49) ist einfach nur hin und weg: "Bruder, das ist so inspirierend!"

Doch wie sieht ein Training bei dem Rocker aus? Lennys Geheimrezept: Sport und ganz viel Disziplin. Aber auch die Ernährung spielt bei dem Bühnenkünstler eine große Rolle. "Ich achte sehr darauf, was ich meinem Körper zuführe", verriet er dem US-amerikanischen Männermagazin Men‘s Health.

Getty Images Lenny Kravitz im November 2019

Getty Images Lenny Kravitz, Musiker

Getty Images Lenny Kravitz, Musiker

