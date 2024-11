Unvorteilhafte Fotos brachten Denzel Washington zum Abnehmen

Der Schauspieler Denzel Washington (69) hat beschlossen, seine körperliche Fitness in den Vordergrund zu stellen, nachdem er auf Fotos der Academy Awards vor zwei Jahren unzufrieden mit seinem Aussehen war. Gemeinsam mit seiner Frau Pauletta (74), mit der er seit über 40 Jahren verheiratet ist, besuchte er die Verleihung für seinen Film "Macbeth" und bemerkte später: "Ich sah einfach fett aus mit diesen gefärbten Haaren." Dieser Moment brachte ihn dazu zu sagen: "Diese Zeiten sind vorbei, Mann", und er fasste den Entschluss, etwas zu verändern.

Um seinen Plan in die Tat umzusetzen, holte sich Denzel Unterstützung von seinem engen Freund Lenny Kravitz (60). "Mein guter Freund, mein kleiner Bruder Lenny sagte: 'D, ich möchte dich mit einem Trainer verbinden'", berichtete er in einem Interview mit dem Magazin Esquire. Seit Februar letzten Jahres trainiert der bald 70-Jährige nun mit diesem Trainer, der auch seine Mahlzeiten zubereitet. "Ich bin jetzt bei irgendwas über 86 Kilo und auf dem Weg zu 84", teilte Denzel mit und fügte hinzu: "Ich fühle mich, als würde ich stärker werden." Für ihn steht fest: "Stärke ist wichtig. Ich tue mein Bestes."

Mit fast 70 Jahren beweist Denzel, dass es nie zu spät ist, an sich zu arbeiten. Seine Entscheidung für einen gesünderen Lebensstil spiegelt seine Entschlossenheit und Disziplin wider, die ihn bereits in seiner Karriere als einer der herausragendsten Schauspieler Hollywoods ausgezeichnet haben. In seinem kommenden Film "Gladiator II" verkörpert er den manipulativen römischen Kaiser Macrinus und profitiert dabei von seiner neu gewonnenen Fitness. Denzels Motto "Ich tue mein Bestes" treibt ihn sowohl beruflich als auch privat an.

Getty Images Denzel Washington mit seiner Frau Pauletta

Getty Images Lenny Kravitz bei den MTV Video Music Awards, September 2024

