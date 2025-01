Lenny Kravitz glaubt: Seine Tochter Zoë findet ihn peinlich

Lenny Kravitz (60) gehört zweifelsohne zu den bekanntesten Rockstars der Welt, doch seine Tochter Zoë Kravitz (36) beeindruckt das offenbar wenig. Im Gespräch mit People scherzte der Musiker darüber, dass er für seine Tochter oft eine "kleine Peinlichkeit" sei. "Ich glaube nicht, dass sie mich jemals für cool gehalten hat, und das soll sie auch nicht", erklärte Lenny. Er ergänzte lachend: "Du bist schließlich ein Elternteil, und Kinder sehen dich nie so, wie es andere tun. Sie durchschauen alles." Die enge Bindung zwischen Lenny und seiner Tochter ist bekannt, doch dass Zoë dabei keinen Raum für Schwärmereien lässt, hat sie schon öfter bewiesen.

So nutzte die Schauspielerin im März 2024 die Gelegenheit, ihrem Vater beim Erhalt seines Sterns auf dem Hollywood Walk of Fame eine liebevolle, aber auch spöttische Ansprache zu widmen. In ihrer Rede würdigte sie Lennys Kunst und seine persönliche Entwicklung, meinte jedoch augenzwinkernd: "Aber vor allem habe ich durch deine Shirts gesehen. Nach deinem Verständnis ist ein Shirt ohne sichtbare Brustwarzen kein Shirt." Sie fügte hinzu, dass Lennys Beziehung zu Netzhemden wohl die längste seines Lebens sei. Der "Fly Away"-Interpret nahm die humorvolle Kritik seiner Tochter gelassen und gab später in der "The Tonight Show" mit Jimmy Fallon (50) zu, dass ihre Worte ziemlich treffend gewesen seien.

Die Tochter-Vater-Dynamik zwischen Zoë und Lenny ist so einzigartig wie ihre Karrieren. Während Lenny sich als Musiker einen Namen machte, ist Zoë längst selbst eine gefeierte Schauspielerin und Sängerin. Zuletzt sorgte sie auch als Co-Autorin von Taylor Swifts (35) Song "Lavender Haze" für Schlagzeilen. In Interviews betonte Lenny oft, wie stolz er auf seine Tochter sei und wie sehr sie ihn inspiriere. Trotz ihrer Neckereien verspürt man in jeder öffentlichen Interaktion eine gegenseitige Bewunderung der beiden – eine Beziehung, in der Humor offensichtlich einen festen Platz hat.

Getty Images Zoe Kravitz und Lenny Kravitz im Februar 2020

Getty Images Zoe Kravitz mit Papa Lenny

