Jojo Siwa möchte wohl jedem zeigen, wem ihr Herz gehört! Die TikTok-Bekanntheit outete sich im Januar dieses Jahres als bisexuell. Wenig später teilte sie ihren Fans mit, dass sie frischverliebt ist – und stellte ihnen direkt ihre neue Freundin Kylie Prew vor. Seitdem erfreut der Social-Media-Star seine Follower regelmäßig mit herzerwärmendem Pärchen-Content. Nun demonstrierte Jojo ihre Liebe zu Kylie mit einem ganz besonderen Fashion-Statement!

Momentan stellt die Blondine ihr tänzerisches Können bei Dancing with the Stars unter Beweis. Auf dem Weg zu den Proben wurde sie von Paparazzi in einem gewohnt farbenfrohen Outfit abgelichet – besonders ins Auge fielen aber ihre ausgefallenen Socken: Darauf ist nämlich ein Foto aufgedruckt, auf dem sich Jojo und ihre Herzdame küssen!

Offenbar ist Jojo ein Fan großer Gesten. Die Tänzerin fragte ihre Partnerin nämlich mit einer aufwendigen Musical-Nummer, ob sie ihre Freundin sein möchte. "Ich hatte eine Choreografie, die auf Musik abgestimmt war und dann ging es in einen Song über", verriet die 18-Jährige im Podcast "Success with Jess" im August.

Getty Images Kylie und JoJo Siwa im September 2021

MEGA Jojo Siwas Socken

MEGA Jojo Siwa im September 2021 in Los Angeles

