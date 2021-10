Anscheinend ist Liam Gallagher (49) schon wieder zum Scherzen aufgelegt! Der einstige Oasis-Frontmann schockierte seine Fangemeinde vor Kurzem mit einem schlimmen Unfall: Der Sänger war aus einem Helikopter gefallen. Er konnte sich jedoch trotz allem glücklich schätzen, denn er kam mit verhältnismäßig leichten Verletzungen im Gesicht davon. Inzwischen kann der "Wonderwall"-Interpret offenbar bereits über den Vorfall lachen: Liam bezeichnete seinen Sturz in einem Interview scherzhaft als "Tat Gottes"!

In der Radioshow "The Chris Moyles Show on Radio X" kam der 49-Jährige auf das Unglück zu sprechen – und machte prompt Witze darüber: "Es war eine Tat Gottes. Meine Nase ist größer und besser [aus der Sache] hervorgekommen", scherzte er – Liam hatte sich bei dem Sturz nämlich Verletzungen an der Nase zugezogen, wie er in einem Instagram-Post demonstriert hatte.

Außerdem witzelte der Brite, dass er einen Sturz aus einem Helikopter als Todesursache gar nicht mal so schlecht fände: "Ich hätte nichts dagegen gehabt, so zu sterben. Ist immer noch besser als auf einem Essstäbchen auszurutschen, oder?"

Instagram / liamgallagher Liam Gallagher nach seinem Unfall im September 2021

Getty Images Liam Gallagher im November 2019 in Sevilla

Getty Images Liam Gallagher im Juni 2018 in London

