Diese Promis werden gemeinsam mit Timothée Chalamet vor der Kamera stehen. Der Schauspieler wird in die Fußstapfen von Gene Wilder und Johnny Depp (58) treten und in die Rolle des Willy Wonka schlüpfen. In dem Streifen "Wonka", einem Prequel zu "Charlie und die Schokoladenfabrik", soll die Vorgeschichte des exzentrischen Schokoladenfabrikanten erzählt werden – und zwar als Musical. Nun steht fest: Auch diese Stars werden bei "Wonka" dabei sein!

Wie das Produktionsstudio Warner Bros. gerade bekannt gab, werden unter anderem auch "Paddington"-Darstellerin Sally Hawkins (45), "Mr. Bean"-Star Rowan Atkinson (66), The Crown-Darstellerin Olivia Colman (47), "Little Britain"-Star Matt Lucas (47) und Downton Abbey-Darsteller Jim Carter in "Wonka" zu sehen sein. Welche Rollen die Filmstars dabei übernehmen werden, ist bislang aber noch nicht bekannt.

Bis die Fans Timothée tatsächlich als Willy Wonka zu sehen bekommen, wird es allerdings noch etwas dauern. Der Film soll erst im März 2023 in die Kinos kommen. Die Dreharbeiten sollen bereits begonnen haben. Freut ihr euch auf den Film "Wonka"? Stimmt ab!

