Wie ernst ist die Beziehung von Mike Singer (21) und Sophie Lilian Marstatt? Erst vor einigen Wochen machte der Erfolgsmusiker offiziell, was Fans schon seit Monaten vermutet hatten: Er datet tatsächlich die schöne Influencerin! Seit sie mit ihrer Partnerschaft an die Öffentlichkeit gegangen sind, posten die Turteltauben einen Liebesbeweis nach dem anderen auf Social Media. Inzwischen wohnen die zwei auch zusammen in einem XXL-Luxushaus – und haben mehrere gemeinsame Katzen. Haben Mike und Sophie sich vielleicht auch schon Gedanken zum Thema Hochzeit gemacht?

In ihrer Instagram-Story beantwortete die Beauty jetzt einige Fan-Fragen. Darunter auch, ob sie und Mike sich bald verloben werden: "Alles Schritt für Schritt! Wir haben hoffentlich noch so viel Zeit", betonte Sophie daraufhin. "Ich spreche, denke ich, für uns beide: Wir würden am liebsten jetzt schon alles miteinander erleben, aber ich denke, es ist wichtig, jeden Abschnitt im Leben zu genießen." Abschließend stellt Mikes Liebste klar: "Alles kommt mit der Zeit, und sobald wir beide denken, dass die Zeit reif für den nächsten Schritt ist, werden wir ihn gehen."

Mit ihrer Story verriet Sophie übrigens indirekt noch ein Detail: Als Hintergrund ihres Statements teilte sie ein gemeinsames Foto mit Mike, das sie kuschelnd vor einem Weihnachtsbaum zeigt – daraus lässt sich schließen, dass die beiden mindestens seit Dezember 2020 zusammen sind.

Anzeige

Instagram / mikesinger Sophie Lilian Marstatt und Mike Singer

Anzeige

Instagram / sophiemarstatt Sophie Lilian Marstatt und Mike Singer im August 2021

Anzeige

Instagram / sophiemarstatt Mike Singer und Sophie Lilian Marstatt, August 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de