Britney Spears (39) meldet sich nach ihrem Prozess-Sieg zu Wort. Die Sängerin kämpfte monatelang vor Gericht darum, die Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears (69) nach 13 Jahren zu beenden. Vor wenigen Tagen war es dann endlich so weit: Ein Gericht entschied, dass Jamie nicht mehr Britneys Vormund ist. Persönlich dazu geäußert hat Brit sich bisher noch nicht. Im Netz verriet sie nun aber, dass sie trotz dieser Entwicklung noch Zeit zum Heilen braucht.

"Obwohl sich etwas in meinem Leben verändert und es Grund zum Feiern gibt, muss ich noch heilen", begann die 39-Jährige einen Instagram-Post. Die Musikerin habe aber zum Glück Menschen um sie herum, die ihr zur Seite stehen. Außerdem nehme sie sich Zeit, alles zu verarbeiten. Ihre Fans feiern Britney in den Kommentaren für so ehrliche Worte. "Nimm dir all die Zeit, die du brauchst. Du bist eine Inspiration in dieser grausamen Welt", schrieb zum Beispiel ein Follower.

Während Britney zu dem Vormundschaftsende bisher schwieg, gab ihr Vater bereits ein Statement durch seinen Anwalt ab. "Herr Spears liebt seine Tochter Britney bedingungslos. Dreizehn Jahre lang hat er versucht, das zu tun, was in ihrem besten Interesse ist, sei es als Vormund oder als Vater", hieß es darin.

Britney Spears

Britney Spears

Jamie und Britney Spears, 2009

