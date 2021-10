Fans kennen Billie Eilish (19) nicht nur für ihre weiten Klamotten, sondern auch für ihre superlangen Fingernägel. Zwar posierte die Sängerin vor wenigen Monaten überraschend in sexy Dessous für die Vogue und flaniert auch gerne mal in superedlen Roben über die roten Teppiche, aber an ihren stets manikürten Gelnägeln hat sich nichts geändert. Doch genau diese wurden ihr jetzt zum Verhängnis. Einen Nagel durchtrennte Billie jetzt aus Versehen nämlich mit den Zähnen!

Auf Instagram postete die 19-Jährige ein Foto des Malheurs. "Ich wollte eigentlich in mein Knoblauchbrot beißen, biss mir aber stattdessen den Nagel ab", beschrieb die "Happier Than Ever"-Interpretin die unglückliche Situation. Die Blondine biss wohl tatsächlich etwas zu herzhaft in das Brot: Auf dem Foto, das sie dazu teilte, ist der abgebissene Nagel deutlich zu erkennen.

Billie klärte ihre Fans jedoch nicht darüber auf, ob sie das Stück vom Gelnagel schnell aus dem Mund nahm oder zu spät bemerkte, dass sie kein Knoblauchbrot, sondern einen Nagel verspeiste. Da man Billie aber meistens mit superlangen Krallen kennt, wird sie sicherlich schnell Abhilfe geschafft und sich um einen neuen Nagel gekümmert haben!

Instagram / billieeilish Billie Eilishs Nägel

Getty Images Billie Eilish in London, 2021

Getty Images Billie Eilish bei der Met Gala, 2021

