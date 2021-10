Pietro Lombardi (29) scheint sich die Zeit in seiner neuen Bleibe gut zu vertreiben! Vor wenigen Wochen gab der ehemalige DSDS-Juror bekannt, dass er momentan in einem Hotel lebt: Sein Haus hatte er nach der schweren Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen nämlich seinen guten Freunden Oliver (43) und Amira Pocher (29) überlassen. Anscheinend kommt bei dem Musiker in der neuen Unterkunft auch keine Langeweile auf: Pietro flirtete sogar mit seiner Nachbarin!

Im "Pietro & Friends"-Podcast auf Podimo erzählte der 29-Jährige seinem Kumpel Giovanni Zarrella (43), dass er gerade ein Date gehabt habe. "Ich war bei mir auf dem Balkon im Hotelzimmer und gegenüber war ein nettes Mädchen, die hat dann die Balkontür aufgemacht und wir haben ein bisschen geredet", berichtete er und fügte an: "Ich glaube, sie hat sich in mich verliebt." Das Bro'Sis-Mitglied scheint von der süßen Story ebenfalls total angetan zu sein. "Die klopft gleich und kommt mit den Koffern rüber", witzelte er.

Mittlerweile lebe Pietro schon seit zwei Monaten in dem Hotel. "Ich brauche jetzt langsam einen Tapetenwechsel, ich werde hier verrückt", gab er im Podcast ehrlich zu. Der "Phänomenal"-Interpret gebe in der Unterkunft nämlich viel Geld aus. "Ich bestelle jeden Tag Essen im Hotel. Das ist unnormal teuer", meinte er abschließend.

Pietro Lombardi und Oliver Pocher

Pietro Lombardi und Giovanni Zarrella

Pietro Lombardi im Oktober 2020

