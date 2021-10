Gibt es etwa bald Nachwuchs im Hause Drews? Erst vor wenigen Wochen machte Joelina Drews (26) die Beziehung zu ihrem Freund Adrian Louis öffentlich. Die Sängerin, die unter ihrem Künstlernamen Joedy, durchstartete, gab an, sehr glücklich mit ihrem Partner zu sein. Adrian habe sogar schon Joelinas berühmten Papa Jürgen Drews (76) kennengelernt. Doch ist das Paar jetzt tatsächlich schon den nächsten großen Schritt gegangen? Im Netz deutete Joelina an, dass Adrian und sie Eltern werden...

Auf Instagram postete Joelina ein Foto, wie sie in einem weißen Spitzenkleid neben ihrem Partner steht. Adrian sitzt auf dem Bild vor einem Klavier, während das Paar von Teelichtern umringt ist. Zu dem Schnappschuss schrieb die Musikerin "Mama und Papa" und versah die Zeile mit einem Prinzen- und einem Prinzessinnen-Emoji sowie einem roten Herzchen.

Ob Joelina und Adrian tatsächlich auf Nachwuchs warten? Immerhin gab die 26-Jährige gegenüber Bild an, mit Adrian den perfekten Mann an ihrer Seite gefunden zu haben. "Wir vermissen uns schon sehr, wenn wir uns nicht sehen. Aber wir haben ja FaceTime, wir sind Tag und Nacht in Kontakt. Schon mal so zehn Stunden", gab Joelina Einblick in ihre Beziehung.

Anzeige

Instagram / adrianlouiswhothatbe Joelina Drews und ihr Partner Adrian

Anzeige

Instagram / joedybeats Joelina Drews aka Joedy, Sängerin

Anzeige

Instagram / joedybeats Joelina Drews und Adrian

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de