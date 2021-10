Puh, was für ein sexy Anblick! Auf Social Media lässt Sonya Kraus (48) ihre Fans nur allzu gern an ihrem Leben teilhaben. Besonders gern teilt sie Urlaubsschnappschüsse – wie auch jetzt: Aktuell genießt die ehemalige "talk talk talk"-Gastgeberin eine Auszeit auf Ibiza und postete von dort ein ziemlich heißes Foto von sich: Darauf zeigt Sonya sich so freizügig wie schon lange nicht mehr und präsentiert in diesem Zuge stolz ihren Sixpack.

Auf ihrem neuesten Instagram-Foto posiert die zweifache Mutter nur in einem Bikini bekleidet vor einer Wand und zeigt damit: Sie ist top in Form! "Von vorne geht’s noch – für die Kehrseite gibt's Pareos", witzelte Sonja und setzte mit dem Hashtag "vorne hui, hinten pfui" noch einen drauf. Dass die 48-Jährige sich aber doch ziemlich wohl in ihrer Haut fühlt, machte sie mit dem Hashtag #einbisselstolz deutlich.

Für gewöhnlich zeigt Sonya sich nicht so freizügig im Netz. Ihre Follower sind hin und weg von dem, was die Blondine ansonsten vor ihnen verbirgt. "Respekt, Sonya. Siehst super aus" oder "Ein bisschen stolz? Du bist eine Granate, kannst megastolz auf dich sein", lauteten nur zwei begeisterte Reaktionen unter dem Pic.

