Das Sommerhaus der Stars geht in die langersehnte nächste Runde. Neben dem ehemaligen Love Island-Pärchen Yasin und Samira sind unter anderem der Unter uns-Darsteller Lars Steinhöfel (35) und sein Freund Dominik Schmitt mit dabei. Einer, der so manchen auch ein Begriff sein könnte, ist Mola Adebisi (48). Das einstige Viva-Urgestein zieht mit seiner Freundin Adelina Zilai in das berüchtigte Promi-Haus in Bocholt ein. Dabei hatte Mola in der Vergangenheit schon einige negative TV-Erlebnisse...

Nach der Teilnahme am Dschungelcamp im Jahre 2014 musste Mola einen heftigen Shitstorm verkraften. Damals hatte sich der Moderator geschworen, nicht mehr so schnell wieder bei einem Reality-Format mitzumachen. Warum ist er jetzt also doch dabei? "Weil ich das Sommerhaus mit meiner Freundin mache", erklärt Mola im Gespräch mit Promiflash. Adelina sei demnach der "Hauptgrund", in das Sommerhaus zu ziehen. Zudem seien wegen der aktuellen Gesundheitssituation seine sonstigen Moderationsjobs weggefallen.

Während Mola einiges an TV-Erfahrung mitbringt, ist Adelina in dieser Hinsicht sozusagen ein unbeschriebenes Blatt. Allerdings empfindet sie dies keineswegs als Nachteil. Der Fakt, mit Mola gemeinsam in dem Format zu sein, sei für die Blondine Vorteil genug. Und auch die Vorbereitung auf die Zeit im Sommerhaus nehmen die beiden gelassen: "Ehrlich gesagt, haben wir uns gar nicht vorbereitet", gesteht der 48-Jährige.

RTL / Stefan Menne Mola Adebisi und Larissa Marolt im Dschungelcamp 2014

Instagram / adelina_1987 Adelina Zilai im September 2021

Hauter, Katrin / ActionPress Mola Adebisi im November 2019

