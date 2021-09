Neue Staffel – neues Ausstrahlungskonzept! Die Besetzung der diesjährigen Das Sommerhaus der Stars-Staffel wurde nach wochenlangen Spekulationen im Juni bekannt gegeben. Unter anderem werden sich die Love Island-Stars Yasin und Samira, der Unter uns-Darsteller Lars Steinhöfel und sein Freund Dominik Schmitt sowie Mola Adebisi (48) und seine Freundin Adelina Zilai um den Sieg streiten. Wann die neuen Folgen ausgestrahlt werden, wurde vom Sender bisher aber noch geheim gehalten. Jetzt ändert sich das: Der Termin für den Staffelstart steht fest – und es gibt eine Überraschung.

Wie RTL jetzt in einer Pressemeldung mitteilte, wird das bunte Treiben im Promi-Sommerdomizil ab dem 5. Oktober zu sehen sein. Allerdings wird es nicht nur eine Folge wöchentlich geben, sondern die dreifache Sommerhaus-Dosis – dienstags, mittwochs und donnerstags. Am Dienstag soll es demnach eine XXL-Folge geben, die zwischendurch von einem "RTL Direkt"-Nachrichtenüberblick unterbrochen wird, am Tag darauf folgt eine reguläre, zweistündige Folge – ebenfalls zur Primetime. Donnerstags geht die Episode nur eine Stunde, anschließend können sich die Zuschauer aber über das neue Format mit Frauke Ludowig "Das Sommerhaus der Stars – Der Live Talk" freuen.

Ob die Promi-Kandidaten die Fans dann noch von ihrem Unterhaltungswert überzeugen können? Die Promiflash-Leser waren zuletzt noch skeptisch, ob die Stars das Zeug fürs Sommerhaus haben. Von insgesamt 2.655 Teilnehmern einer Umfrage waren 87,3 Prozent (2.317 Votes) der Meinung, dass die Bewohner des TV-Ferienhauses nicht besonders viel Spannung versprechen. Nur 12,7 Prozent waren mit dem Cast zufrieden.

TVNOW / Stefan Gregorowius Lars Steinhöfel und sein Freund Dominik Schmitt, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2021

TVNOW / Stefan Gregorowius Samira und Yasin Cilingir, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2021

TVNOW / Stefan Gregorowius Mola Adebisi und seine Freundin Adelina Zilai, 2021

