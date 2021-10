Wie happy die beiden doch sind! Martin Fuhsy (29) und Andrina Santoro (28) verließen die Sommer-Staffel von Love Island 2021 als Paar. Von Anfang an hatte es bei den beiden so richtig gefunkt. Doch wie sieht es nach dem Kuppelformat bei dem Turtelduo aus – können die beiden sich auch eine Fernbeziehung vorstellen? Immerhin wohnt Andrina in der Schweiz und Martin in Gütersloh. "Es ist ja am Anfang eine Fernbeziehung und dann würden wir über alles sprechen. Aber wir sind da komplett offen", erklärt der Personalberater im Promiflash-Interview.

