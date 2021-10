Wettert Jana Kramer (37) hier gegen ihren Ex? Im April wurde bekannt, dass sich die Schauspielerin nach sechs Jahren Ehe von ihrem Mann Mike Caussin (34) scheiden lassen möchte. Ein Grund dafür war, dass der Footballstar sie mehrmals betrogen haben soll. Inzwischen ist die Scheidung durch und Jana kann endlich wieder nach vorne schauen. In ihrem neusten Post blickt sie aber noch einmal auf die Vergangenheit zurück und verrät, wie schlecht es ihr in vergangenen Partnerschaften erging.

In einem Instagram-Beitrag schrieb die 37-Jährige: "Ich wurde in vergangenen Beziehungen geistig, körperlich und emotional missbraucht." Sie habe zugelassen, dass bestimmte Verhaltensweisen so bleiben, da sie den negativen Stimmen in ihrem Kopf geglaubt habe. Sie habe sich eingeredet, dass niemand sie haben wolle und sie das Problem sei. "Jahrelang habe ich diese Muster wiederholt, bin in die gleichen Fallen getappt, diesen Stimmen zu glauben, habe mich und andere verletzt, weil ich den Wunsch hatte, genug zu sein", resümierte die zweifache Mutter.

Inzwischen hat sich Jana von solchen Gedanken offenbar befreit. "Jetzt ist die Zeit zu wachsen, zu lernen, zu heilen und uns selbst zu lieben. Wir sind genug", appellierte die Sängerin an ihre Fans.

Instagram / kramergirl Jana Kramer im September 2021

Getty Images Mike Caussin und Jana Kramer bei den iHeartRadio Podcast Awards, 2019

Instagram / kramergirl Jana Kramer im Juni 2021

