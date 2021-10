Diese Begegnung wäre Jana Kramer (37) wohl lieber erspart geblieben. Im April wurde bekannt, dass sich die Schauspielerin nach sechs Jahren Ehe von ihrem Mann Mike Caussin (34) scheiden lassen will. Der Football-Star soll sie mehrfach betrogen haben. Doch nun scheint Jana wieder nach vorne zu blicken – und auch schon einen neuen Mann kennengelernt zu haben: Sie datet offenbar den Sportler Jay Cutler (38). Bei einem Treffen mit ihm kreuzte allerdings ihr Ex auf!

In ihrem Podcast "Whine Down" kam die 37-Jährige auf Bilder zu sprechen, die von ihrem gemeinsamen Abend mit Jay aufgetaucht waren und verriet: "Mein Ex war in der gleichen Nacht dort. Ein Fotograf versuchte, ein Foto von uns dreien zu machen und ich sagte: 'Nein, nein, nein.'" Ihr Verflossener sei an diesem Abend mit anderen Frauen unterwegs gewesen und habe mit ihnen geflirtet. "Zugegeben, ich war auch da, um mein Ding zu machen, aber es war wirklich hart, ihn dort zu sehen", betonte die zweifache Mutter.

Darüber hinaus erinnerte sich Jana an ihre Unterhaltung mit Mike. "Ich meinte, 'das ist unangenehm', aber er meinte, 'nicht im Geringsten'", erzählte die Country-Sängerin. Sie sei aber auch ein bisschen froh, dass der 34-Jährige offenbar kein Problem damit hatte, sie an dem Abend mit Jay zu sehen.

Getty Images Jana Kramer, Schauspielerin

Getty Images Jay Cutler, Sportstar

Getty Images Mike Caussin und Jana Kramer bei den CMT Music Awards, 2015

