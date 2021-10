Wird der Sommerhaus-Fluch auch in diesem Jahr Beziehungen zerstören? Anstatt als Paar gestärkt aus dem Format zu gehen, trennten sich viele teilnehmende Promi-Couples nach den vergangenen Das Sommerhaus der Stars-Staffeln – 2020 gaben unter anderem Andrej Mangold (34) und Jennifer Lange (27) nach der TV-Ausstrahlung ihr Liebes-Aus bekannt. Haben die diesjährigen Kandidaten Angst, auch vom Sommerhaus-Fluch getroffen zu werden? Promiflash hat nachgefragt!

Im Interview mit Promiflash zeigten sich die Paare unbeeindruckt. "Davor hatten wir gar keine Sorge. Wir haben in unseren 23 Jahren schon so krasse Sachen erlebt, dass wir sicher waren, dass wir auch da mit den verschiedenen Situationen umzugehen wissen", erzählten Steff Jerkel (52) und seine Frau Peggy. Mit einer ähnlichen Einstellung gingen auch die Ex-Love Island-Kandidaten Yasin und Samira Cilingir die TV-Herausforderung an, wie sie verrieten: "Wir haben uns gar keine Gedanken um den Sommerhaus-Fluch gemacht, wir wissen wie stark unsere Ehe ist und das Sommerhaus hat uns nur noch stärker gemacht."

Auch Roland Heitz und Janina Korn waren sich sicher, die Dreharbeiten als Paar zu überstehen: Sie hätten zuvor nämlich auch schon schlimme Situationen erlebt, die sie nicht auseinandergebracht hätten. Mola Adebisi (48) und seine Freundin Adelina Zilai vermuteten außerdem, dass die bisherigen Sommerhaus-Trennungen nicht an der Show an sich gelegen hätten. "Ich denke auch, dass man sich nicht wegen der Sendung trennt, sondern weil irgendwas nicht passt. Eventuell bringt das Sommerhaus diesen Makel hervor, aber die Trennung wäre dann ohne Sommerhaus nur etwas später gekommen", überlegte der Moderator.

Sissi Hofbauer und ihr Schatz Benjamin Melzer hielten ihre Beziehung ebenso für sehr gefestigt – dennoch traf das Paar vorsorglich eine Absprache, wie es Promiflash berichtete: "Wir haben abgemacht, dass, wenn sich etwas negativ zwischen uns verändern sollte, wir abbrechen würden."

TVNOW / Stefan Gregorowius "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2021

TVNOW / Stefan Gregorowius Samira und Yasin Cilingir, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2021

TVNOW / Stefan Gregorowius Mola Adebisi und seine Freundin Adelina Zilai, 2021

TVNOW / Stefan Gregorowius Sissi Hofbauer und Ben Melzer, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2021

