Im März musste "Sister Wives"-Star Meri Brown (50) sich von einem geliebten Menschen verabschieden. In einem emotionalen Post gab die TV-Bekanntheit das Ableben ihrer Mutter Bonnie bekannt, die im Alter von 76 Jahren plötzlich verstorben war. Ein halbes Jahr später erinnerte sie in einem Post nun einmal mehr an ihr geliebtes Elternteil. Meri fällt es schwer, mit dem Tod ihrer Mutter umzugehen.

"Heute sind sechs Monate seit dem plötzlichen Ableben dieser wunderschönen und auserwählten Frau vergangen, die ich Mama nennen darf", schrieb Meri auf Instagram zu einem Foto mit ihrer Mutter. Es seien sechs Monate gewesen, in denen sie ihre Mutter nicht sehen, anrufen oder mit ihr reden konnte, brachte die 50-Jährige zum Ausdruck, wie schwer die jüngste Zeit war.

Die Mutter einer Tochter blickt jedoch auch auf schöne Erinnerungen zurück. "Sechs Monate, in denen ich mich an all die Dinge erinnere, die sie mich gelehrt hat, an das Vorbild, das sie war, und an die Liebe, die sie ausstrahlte", schrieb Meri weiter. Sie tue alles dafür, so wie Bonnie zu sein.

Instagram / therealmeribrown Meri Brown, "Sister Wives"-Star

Instagram / therealmeribrown Meri Brown (r.) mit ihrer Mutter Bonnie

Instagram / therealmeribrown Meri Brown im April 2017

