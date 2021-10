So hatte sich Tori Spelling (48) die Kommentare unter ihrem Beitrag wohl nicht vorgestellt. Auf Social Media hält die ehemalige Beverly Hills, 90210-Darstellerin ihre Fans regelmäßig über ihren Familienalltag auf dem Laufenden. Mit Ehemann Dean McDermott (54), dem sie 2006 das Jawort gab, hat die Schauspielerin fünf Kinder, drei Jungen und zwei Mädchen. Nun teilte Tori ein Bade-Foto mit ihren Söhnen, für das sie reichlich Kritik einstecken musste.

Anlässlich des Nationalen Tages der Söhne und Töchter, der in den USA gefeiert wird, postete die 48-Jährige eine Reihe von Bildern, die sie mit ihrem Nachwuchs zeigen. Dabei fiel den Fans besonders ein Foto ins Auge, auf dem Tori mit zweien ihrer drei Söhne in der Badewanne sitzt. Während sich der neunjährige Finn und der vierjährige Beau nicht daran zu stören schienen, dass ihre Mutter mit ihnen planschte, sahen einige User den gemeinsamen Badespaß als äußerst unangemessen an. "Ich fand einige dieser Bilder ein wenig verstörend", "So. Viele. Fragen" oder: "Badest du mit deinen Söhnen? Das ist krank", lauteten nur einige der irritierten Kommentare.

Doch unter dem Post fanden sich neben den vielfach missbilligenden Nachrichten auch einige positive von Usern, die die fünffache Mutter teilweise in Schutz nahmen. "Diese Themen sind immer eine Lektion darin, den Mund zu halten, wenn man nichts Nettes zu sagen hat", schrieb ein Supporter genervt. Auch Toris Bruder Randy kommentierte die Momentaufnahmen und schrieb, wie süß die Familie doch zusammen aussehen würde.

Instagram / torispelling Tori Spelling und ihr Sohn Beau im September 2021

Instagram / torispelling Tori Spelling und ihre Söhne im September 2021

Instagram / torispelling Tori Spelling im September 2021

