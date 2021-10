Ist alles okay bei Selena Gomez (29)? Die Sängerin versorgt ihre Fans regelmäßig mit Content auf Social Media – vor allem von TikTok scheint sie in letzter Zeit nicht genug zu bekommen. Immer wieder teilt die "Lose You to Love Me"-Interpretin Bilder und Videos aus ihrem Alltag sowie von ihren verschiedenen Projekten. Fans bemerkten nun, dass Selena sich äußerlich ganz schön verändert hat.

Die Musikerin teilte vor wenigen Tagen ein Video von sich auf TikTok, in dem sie in ihrem Auto zu einem Lied von Doja Cat (25) mitsingt. In den Kommentaren zeigen sich einige Fans ganz schön besorgt um die Sängerin. Ein paar der Nutzer schrieben: "Das ist doch nicht Selena Gomez? Was ist da los?" oder "Wieso sieht sie so anders aus?". Hat ihre optische Veränderung vielleicht etwas mit ihrer Lupuserkrankung zu tun? Einige Nutzer eilten der "Only Murders in the Building"-Darstellerin in den Kommentaren zu Hilfe – eine Nutzerin betonte: "Wenn ihr kommentiert, dass sie 'anders' aussieht, dann bitte informiert euch darüber, was Lupus ist und was die Nebenwirkungen sind und hört auf, Frauen niederzumachen!"

Die 29-Jährige kämpft schon seit Jahren mit der Autoimmunkrankheit, weshalb ihr vor ein paar Jahren sogar eine Niere transplantiert werden musste. Tatsächlich kam es bei ihrer Operation zu Komplikationen und Selena wäre beinahe gestorben. "Ich bin einfach so froh, am Leben zu sein", verkündete sie vergangenes Jahr in einem Interview mit WSJ. Magazine.

Getty Images Selena Gomez, 2019

Instagram / selenagomez Selena Gomez, September 2021

Getty Images Selena Gomez im Mai 2021

