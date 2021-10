Simone Hilble baut ihr Unternehmen immer weiter aus. Bei Die Höhle der Löwen stellte die 34-Jährige ihre Produkte vor, die sie unter dem Namen Löwenkind führt. Die Unternehmerin verkauft Heilkräuterpads, die zum Beispiel in Bodys für Babys eingelegt werden können. Löwin Dagmar Wöhrl (67) war von Simones Idee prompt begeistert und investierte in ihre Produkte. Promiflash hakte bei Simone nun nach, wie es bei ihr nach dem Deal weiterging!

"Die Zusammenarbeit mit Dagmar und ihrem Team macht uns große Freude", gab Simone im Promiflash-Interview an. Zwar habe nach dem Deal auf sie und die Mitarbeiter von Löwenkind sehr viel Arbeit gewartet, doch ihr Auftritt bei "Die Höhle der Löwen" und ihr Deal mit Dagmar hätten sich schon jetzt ausgezahlt.

"So entstanden beispielsweise neu kreierte Sets, ein Löwenkind-Langarmshirt und eine neue Farbauswahl unserer Halstücher", gab Simone einen Einblick in die neuen Produkte von Löwenkind. Hierbei hätten dem Unternehmen vor allem die Hilfe ihrer Investorin Dagmar sowie Rückmeldungen ihrer Kunden geholfen. Die Rechtsanwältin investierte in der Show 130.000 Euro für 25 Prozent der Firmenanteile von Löwenkind.

Anzeige

RTL / Bernd-Michael Maurer Dagmar Wöhrl, "Die Höhle der Löwen"-Investorin

Anzeige

RTL / Bernd-Michael Maurer Löwenkind bei "Die Höhle der Löwen"

Anzeige

Instagram / dagmar_woehrl Dagmar Wöhrl, Unternehmerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de