Wie sieht es im Inneren von Fürstin Charlène (43) aus? Die Frau von Fürst Albert II. (63) verweilt derzeit in ihrer Heimat Südafrika. Wegen einer Hals-Nasen-Ohren-Infektion konnte die zweifache Mutter bisher nicht nach Monaco zurückkehren. Anfang September musste die einstige Schwimmerin sogar wegen eines Zusammenbruchs in eine Klinik eingeliefert werden. Vor wenigen Tagen meldete sich die Adelige jedoch im Netz und postete ein Bild, auf dem sie in die Kamera strahlte – ein Körpersprache-Experte hat daran allerdings seine Zweifel: Er hält Charlènes Lachen für fake.

Im Gespräch mit Bunte teilte Sascha Morgenstern seine professionelle Einschätzung zu dem Schnappschuss. "Das Lächeln ist nicht echt!", ist er sich sicher. In den Augen der Blondine glaubt er, Erschöpfung und Müdigkeit zu erkennen. "Sie wirkt nicht entspannt, das sieht man auch an ihren Händen, die sie auf dem Tisch zu Fäusten gemacht hat", analysierte der Körpersprache-Experte das Foto der 43-Jährigen.

Schon seit einer ganzen Weile wird spekuliert, ob Charlène in ihrer Ehe mit Albert unglücklich ist. Ein Familien-Insider hatte vor einigen Wochen behauptet, dass die Beziehung kurz vor dem Aus stehe. "Die beiden sind im Alltag auseinandergedriftet. Sie geht ihren eigenen Weg, er hat sich seinen ausgesucht", glaubte die Quelle zu wissen.

Getty Images Fürstin Charlène und Fürst Albert

ActionPress Fürstin Charlène im September 2020 in Monaco

ActionPress Fürstin Charlène und Fürst Albert von Monaco im September 2020

