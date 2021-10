Fürstin Charlène (43) gibt ein Lebenszeichen von sich! In den vergangenen Wochen hatte die Frau von Fürst Albert II. von Monaco (63) für besorgniserregende Schlagzeilen gesorgt. Wegen einer Hals-Nasen-Ohren-Infektion sitzt die zweifache Mutter in ihrer Heimat Südafrika fest und wurde nach einem Zusammenbruch Anfang September sogar in eine Klinik eingeliefert. Der Palast versicherte stets, dass sich die Blondine inzwischen wieder erholt. Nun meldete sich Charlène sogar erstmals wieder selbst bei ihren Followern.

Via Instagram postete die 43-Jährige erstmals seit ihrem Zusammenbruch wieder ein Foto. Darauf ist Charlène in einem schwarzen Pullover zu sehen, während sie breit lächelt. Auf dem Tisch vor der ehemaligen Schwimmerin liegt offenbar eine aufgeschlagene Bibel, um den Hals trägt sie einen Rosenkranz. Passend dazu schrieb sie: "God bless" (zu deutsch: "Gott segne") zu dem Schnappschuss und setzte ein Herz-Emoji dahinter.

Wann Charlène wieder nach Monaco zurückkehren wird, ist jedoch noch nicht bekannt. "Es hängt davon ab, was ihre Ärzte sagen", hatte ihr Mann vor wenigen Wochen im Gespräch mit People erklärt. Albert glaube nicht daran, dass sie noch bis Ende Oktober in Südafrika verweilen muss.

Christian Sperka Fürst Albert und Fürstin Charlène von Monaco mit ihren Kindern

Getty Images Fürstin Charlène in Monaco im Januar 2019

Getty Images Fürstin Charlène und ihr Mann Prinz Albert II. von Monaco in Monte-Carlo im September 2020

