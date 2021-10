Der britische Musiker Ed Sheeran (30) stürmt mit seinen Songs regelmäßig weltweit die Charts: Jüngst begeisterte er seine Fans beispielsweise mit den neuen Liedern "Bad Habits" und "Shivers" und der Ankündigung einer großen Stadion-Tournee. Mit seinem großen musikalischen Talent will er demnächst auch Nachwuchstalenten unter die Arme greifen: Ed ist nämlich neben den Coaches Kelly Clarkson (39), Ariana Grande (28), John Legend (42) und Blake Shelton (45) ebenfalls Teil der US-Castingshow The Voice!

Das gab Ed jetzt höchstpersönlich auf seinem Instagram-Profil bekannt. "Ab dem 25. Oktober bin ich gemeinsam mit Kelly Clarkson, Ariana Grande, John Legend und Blake Shelton als Mega-Mentor bei 'The Voice' zu sehen", kündigte der Musiker an. In der 21. Staffel der US-Show wird Ed die Kandidaten der jeweiligen Teams also bei den sogenannten Knock-out-Rounds unterstützen und ihnen bei der Vorbereitung ihrer Performances helfen.

Dieser "The Voice"-Neuzugang löst bei den Coaches ganz offensichtlich große Freude aus. Auf der Fotoplattform meldeten sich nach der Bekanntgabe nämlich auch Kelly, John und Co. zu Wort. "Habt ihr die Neuigkeiten schon gehört? Ed Sheeran ist in dieser 'The Voice'-Staffel der Mega-Mentor", freute sich Kelly im Netz.

Instagram / johnlegend Ed Sheeran und John Legend bei "The Voice"

Getty Images Ed Sheeran, Musiker

Instagram / kellyclarkson Ed Sheeran und Kelly Clarkson bei "The Voice"

