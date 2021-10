Danilo Sellaro muss die heftigen Reaktionen der Fans über sich ergehen lassen. Eigentlich outeten er und seine Reality-TV-Kollegin Aurelia Lamprecht sich erst Ende vergangenen September als Paar. Doch schon kurze Zeit später hat es offenbar ordentlich zwischen ihnen gekracht. Aurelia gibt bekannt, sich von ihrem Freund getrennt zu haben – und wirft ihm im selben Zuge vor, sie betrogen zu haben! Nach ihrem aufsehenerregenden Statement stellen sich die Social-Media-User hinter sie.

Unter Danilos letztem Instagram-Post nimmt der Shitstorm seinen Lauf. "So perfekt bist du scheinbar nicht. Die arme Aurelia tut mir einfach nur leid. Das hat sie nicht verdient, Danilo. Wirklich", kritisiert ein Follower. "Schade, da sieht man wie schnell man sich täuschen kann. Hätte echt gedacht, du wärst loyal", ist ein weiterer Nutzer enttäuscht von den neuesten Enthüllungen.

Doch es gibt auch User, die sich hinter Danilo stellen. "Alle nehmen sich wieder das Recht, sich in andere Beziehungen einzumischen, öffentlich zu kommentieren und ihre Meinung zu sagen – für was? Ihr wart nicht dabei!", ergreift jemand für ihn Partei. "Und alle Mädchen so: 'Boah, Aurelia hat gepostet bla bla bla' – aber niemand so: 'Eine Geschichte hat zwei Seiten!'", kritisiert ein weiterer Follower.

Instagram / aurelialamprecht Aurelia Lamprecht, Kandidatin bei "Are You The One – Reality Stars in Love"

Privat Danilo Sellaro und Aurelia Lamprecht

Instagram / danilosellaro Danilo Sellaro, Reality-TV-Star

