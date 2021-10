Große Pläne bei den Reality-Sternchen Marcellino Kremers und Dijana Cvijetic (27)! Während die beiden bei Love Island noch in verschiedenen Staffeln zu sehen waren, fanden sie nach ihrer Teilnahme bei Kampf der Realitystars schließlich zusammen! Seit ihrem offiziellen Paar-Outing beim Promi-Boxen im November vergangenen Jahres startet das Power-Couple gemeinsam durch und schmiedet eifrig neue Karrierepläne. Mit Promiflash sprachen die beiden nun über spannende TV-Anfragen, was ihnen Kopfschmerzen bereitet und welche Projekte sonst noch anstehen.

Während einige TV-Shows von den Influencern klar ausgeschlossen werden, stehen sie anderen Drehs offener gegenüber. "An unsere gefestigte Beziehung möchte ich nichts rankommen lassen, denn unnötige Kopfschmerzen brauchen wir nicht", betont Marcellino in Bezug auf die gemeinsame Absage an Temptation Island V.I.P. "Es ist einfach Müll und kein schönes Konzept", sind sich die Hotties einig. An Sendungen wie #CoupleChallenge und Das Sommerhaus der Stars haben die Schweizerin und der Rheinländer jedoch Interesse! Besonders die sportlichen Herausforderungen reizen die Fitnessliebhaber. "Wenn das richtige Angebot kommt, gerne", stellt Marcellino klar.

Neben TV-Shows plant der ehemalige Best-Buddy von Tobias Wegener (28) außerdem einen eigenen Fitness-Ratgeber. Worum es in Macellinos neuem E-Book geht? "Work-out-Pläne und Mindset-Tipps" enthüllt der Beau gegenüber Promiflash. Gemeinsam stehen für die Beauty-Influencerin und den Fitnessfreak zudem verschiedene Fashion-Produktionen, eine eigene Doku und neue Marken-Launches im Raum.

