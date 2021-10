Da hat Andre Gray (30) aber ganz schön tief in die Tasche gegriffen! Der Fußballer hat zum Geburtstag seiner Verlobten Leigh-Anne Pinnock (30) wirklich keine Kosten und Mühen gescheut. Erst vor wenigen Wochen hieß das Paar das wohl größte Geschenk willkommen: Sie bekamen Zwillinge. Eine neue Familienkutsche hat die Little Mix-Sängerin jetzt wohl auch – Andre schenkte Leigh-Anne zu ihrem Geburtstag eine brandneue Mercedes-G-Klasse.

Die Musikerin teilte am Sonntag Bilder ihres neuen Gefährts auf Instagram und erklärte: "Ich wollte schon immer ein grünes Auto haben!" Andre landete mit seinem Geschenk, wie es scheint, einen absoluten Volltreffer. Auf den Schnappschüssen posiert die "Woman Like Me"-Interpretin strahlend auf ihrem neuen Luxusschlitten, für den der Fußballstar satte 110.000 Euro hingeblättert haben soll. Aber seine Partnerin scheint ihm jeden einzelnen Cent wert zu sein – immerhin wird man ja auch nur einmal im Leben 30.

Andre und Leigh-Anne, die sich im Mai vergangenen Jahres verlobt hatten, wurden diesen August zum ersten Mal Eltern. Bevor sie ihre Zwillinge begrüßten, hatten die beiden noch einen letzten Urlaub zu zweit in einem luxuriösen Hotel genossen. Inzwischen sind die frischgebackenen Eltern aber von Schlaflosigkeit geplagt, wie Little-Mix-Kollegin Jade Thirlwall (28) vor wenigen Tagen in der Radioshow "The Strawberry Alarm Clock" verriet.

Getty Images Andre Gray, Fußballer

Instagram / leighannepinnock Little-Mix-Sängerin Leigh-Anne Pinnock

Getty Images Andre Gray und Leigh-Anne Pinnock im Februar 2019 in London

