Becca Kufrin (31) ist in festen Händen – und der Mann an ihrer Seite ist kein Unbekannter! Die US-amerikanische TV-Bekanntheit versuchte nicht nur als Bachelorette ihr Liebesglück, sondern nahm auch an der US-Version von Bachelor in Paradise teil. Dort schien sie mit Thomas Jacobs den perfekten Mann an ihrer Seite gefunden zu haben – doch das Paar trennte sich noch während der Show. Nach den Dreharbeiten aber fanden Becca und Thomas doch noch zueinander. Das Paar ist wieder zusammen!

Das bestätigte Becca jetzt via Instagram. "Wie sagt man so schön? Aller guten Dinge sind drei", schrieb sie zu einem Video, in dem Ausschnitte aus "Bachelor in Paradise" von ihr und Thomas zu sehen waren. "Es tut mir leid, dass ich mit dir im Fernsehen Schluss gemacht habe. Ich werde es jeden Tag wiedergutmachen", widmete die 31-Jährige ihrem Partner süße Worte. "Danke, dass du mein Herz mehr zum Lächeln gebracht hast als je jemand anderes", schloss sie ihren süßen Text ab.

Während die US-Version von "Bachelor in Paradise" also doch noch für Happy Ends sorgt, dürfen Fans sehr gespannt darauf sein, wer in der deutschen Version der Datingshow womöglich zueinander finden wird. Ab dem 24. Oktober um 22:25 Uhr können Zuschauer auf RTL verfolgen, wie flirthungrig die diesjährigen Kandidaten Zico Banach (30), Gustav Masurek (32), Denise Hersing (25) und Co. wirklich sind!

Instagram / bkoof Becca Kufrin, US-amerikanische TV-Bekanntheit

Instagram / thomasajacobs Becca Kufrin und Thomas Jacobs

TVNow Zico Banach, "Bachelor in Paradise"-Kandidat

