Das Warten hat ein Ende! Am Donnerstagabend ist es so weit: The Voice of Germany startet in eine neue Runde. Zum elften Mal suchen musikalische Größen nach der besten Stimme Deutschlands. Neben den altbekannten Gesichtern Nico Santos (28) und Mark Forster (38) nehmen in diesem Jahr erstmals auch Sarah Connor (41) und Johannes Oerding (39) auf den roten Drehstühlen Platz – und vor ihrem Debüt sind beide mächtig aufgeregt!

Im Interview mit ProSieben-Sat.1 sprach die Soulsängerin ganz offen über ihre Gefühle vor dem TVOG-Start: "Ich bin aufgeregt. Alle Sinne sind geschärft. Meine Ohren sind gespitzt und ich bin gespannt, was mir von rechts und links aus den Boxen in den Kopf kommt, wenn ich die Talente singen höre!" Und auch ihr Kollege Johannes kann es kaum abwarten, seinen neuen Job anzutreten: "Ich habe viele Erwartungen an die Show und an mich selbst. Ich betrete Neuland und bin gespannt, wie ich darauf reagiere und was es mit mir macht, wenn Menschen für mich singen!"

Neben den neuen Talents freuen sich die Coaches aber vor allem auf ihre Kollegen – für den Deutsch-Pop-Star waren Sarah, Nico und Mark sogar ein Grund für seine Zusage, wie er verriet: "Wir alle sind Künstler, die seit vielen Jahren zeigen, dass wir das, was wir machen, beherrschen und lieben!"

Instagram / sarahconnor Sarah Connor bei "The Voice of Germany"

Getty Images Johannes Oerding beim Deutschen Radiopreis in Hamburg im September 2015

ProSiebenSAT.1/ClaudiusPflug Die "The Voice of Germany"-Coaches 2021

