Diese Sommerhaus der Stars-Neuerung spaltet die Meinungen der Fans! Eigentlich erhielten Roland Heitz und Janina Korn in der vergangenen Folge der Reality-TV-Show die meisten Stimmen ihrer Mitstreiter. Sie hätten daraufhin das Sommerhaus verlassen müssen – aber Pustekuchen! Das Paar bekommt eine letzte Chance, um für seinen Verbleib zu kämpfen: eine Exit-Challenge gegen Almklausi (51) und Maritta Krehl. Wie kommt die Neuerung bei den Zuschauern an? Eines steht fest: Die Fans reagierten gemischt darauf!

In einer Promiflash-Umfrage (Stand 7. Oktober, 9:00 Uhr) stimmten 242 Leser und damit 56,9 Prozent dafür, dass die Exit-Challenge die Show spannender gestaltet. So hätten Roland und Janina noch mal die Chance, sich zu beweisen und könnten weiterhin im Haus verbleiben. 183 Leser (43,1 Prozent) fanden hingegen, dass eine Exit-Challenge im Sommerhaus unnötig ist.

Auch auf Twitter fragten sich viele Zuschauer, warum es diese Neuerung überhaupt in dem TV-Format gibt. "Ich mag ja Roland und Janina, aber die Gruppe hat sie rausgewählt", betonte ein User. "Was soll das jetzt mit der Exit-Challenge? Das gibt es doch sonst nur bei #CoupleChallenge", ärgerte sich ein anderer Nutzer. Was meint ihr, wer die Nase bei der Exit-Challenge vorne haben wird? Roland und Janina oder Almklausi und Maritta? Stimmt unten ab!

