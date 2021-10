Philipp Stehler (33) spricht über sein Leben ohne Dickdarm. Der Bachelor in Paradise-Star leidet an der chronischen Darmkrankheit Colitis ulcerosa. Mit seiner Erkrankung geht er im Netz ganz offen um. Nach mehreren gesundheitlichen Rückschlägen und diversen Operationen musste ihm vor rund zwei Jahren bei einer Not-OP sogar der Dickdarm entfernt werden. Nun erzählte Philipp, was das genau für ihn und seinen Körper bedeutet.

"Ohne Dickdarm wird es sich immer 'anders' leben als zuvor mit Dickdarm. Grundsätzlich sagt die Medizin, dass die Lebenserwartung ohne Dickdarm nicht abnimmt. Jedoch hat der Dickdarm wichtige Aufgaben, die nun der Dünndarm zu 100 Prozent übernehmen muss", schrieb Philipp in seiner Instagram-Story. Er müsse sehr darauf achten, was er esse. Die Nahrung müsse zudem besonders gut zerkaut werden. Medikamente, die den Dünndarm unterstützen, brauche der Fitness-Influencer zum Glück aber nicht mehr.

Der 33-Jährige gab zu, die OP in der ersten Zeit auch mal bereut zu haben. "Immerhin wurde ein Organ entfernt. Eine OP sollte immer als letztes Mittel gesehen werden", betonte er. Philipp habe jedoch keine andere Wahl gehabt. "Die OP war eine Not-OP, ich war austherapiert", stellte er klar.

Anzeige

Instagram / philipp_stehler Philipp Stehler im Mai 2020

Anzeige

Instagram / philipp_stehler/ Philipp Stehler, Fitness-Influencer

Anzeige

Instagram / philipp_stehler Philipp Stehler, Fitness-Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de