Dominic Harrison (30) geht in seiner Vaterrolle offenbar richtig auf! Der Influencer und seine Ehefrau Sarah Harrison (30) sind stolze Eltern von zwei Töchtern: Mia Rose (3) und Kyla (1). Eigentlich leben die Harrisons in Dubai – aktuell befindet sich die vierköpfige Familie aber in Deutschland. Die Blondine arbeitet nämlich an einem bisher geheimen Projekt in Berlin. Währenddessen sind ihr Partner und die zwei gemeinsamen Kids in München. Domi scheint diese Herausforderung aber offenbar mit Bravour zu meistern!

In einem Q&A auf Instagram wollte ein Follower von der einstigen Bachelor-Kandidatin wissen, warum es auf Domis Social-Media-Kanälen aktuell so ruhig ist. Das liege daran, dass der Familienvater alle Hände voll zu tun hat, erklärte die Beauty: "Domi rockt gerade den Alltag alleine mit zwei kleinen Kindern und darauf bin ich einfach so unfassbar stolz." Die Influencerin ist schließlich aus beruflichen Gründen für weitere zwei bis drei Wochen getrennt von ihrer Familie. Ganz verzichten kann Sarah aber doch nicht auf ihre Liebsten: "Sehe sie am Wochenende."

Wie stolz Sarah auf ihren Mann ist, machte sie im gleichen Atemzug mehr als deutlich. "Er ist ein unfassbar guter Vater und ich kann mich hundertprozentig auf ihn verlassen. Ich bin einfach glücklich, dass wir ein gutes Team sind, denn nur so klappt das alles", schwärmte das Model.

