Danilo Sellaro bricht sein Schweigen! Völlig überraschend gab Aurelia Lamprecht heute das Liebes-Aus bekannt und behauptete, dass der Schweizer sie betrogen hätte – und das, obwohl die ehemalige Are You The One – Reality Stars in Love-Kandidaten erst vor wenigen Wochen ihre Beziehung öffentlich gemacht hatten. Nach den öffentlichen Vorwürfen stellten sich zahlreiche Social-Media-User gegen den einstigen Ex on the Beach-Teilnehmer, der bislang geschwiegen hat. Nun meldete sich aber auch Danilo mit einem Statement im Netz!

Via Instagram schilderte der 26-Jährige seine Sicht der Trennung und verkündete: "Ich habe das leider genauso wie ihr erfahren – durch Instagram." Er habe Aurelia lange nicht erreichen können. In einem kurzen Anruf habe sie ihm schließlich mitgeteilt: "Ich will dir sagen, dass ich Schluss mache. Tschau." Diese Nachricht habe er selbst nicht kommen sehen. "Ich kann mir das komplett nicht erklären. Ich weiß von nichts", beteuerte der Reality-TV-Star. Er glaubt, dass Außenstehende die Beziehung sabotiert hätten: "Leider hat sie oder haben wir diesen Test nicht bestanden." Inzwischen habe Aurelia ihn überall blockiert.

Von der Art und Weise der Trennung sei Danilo schockiert: "Ich finde das extrem heftig und ich bin auch extrem enttäuscht von ihr, dass sie sowas krasses in der Öffentlichkeit postet", kritisierte er. Eine Schlammschlacht stehe nicht in seinem Sinne. "Ich will dir nichts böses. Ich will nur, dass es dir gut geht", richtete er abschließende Worte an seine Ex.

Promiflash Aurelia Lamprecht und Danilo Sellaro

Instagram / danilosellaro Danilo Sellaro, Reality-TV-Star

Instagram / danilosellaro Danilo Sellaro, Reality-TV-Star

